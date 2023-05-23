وزير الموارد المائية يتابع إجراءات حصر وصيانة ورفع كفاءة استخدام معدات الوزارة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات حصر وصيانة ورفع كفاءة استخدام المعدات التابعة للوزارة.

واستعرض وزير الموارد المائية خلال الاجتماع الإجراءات الجارية لحصر المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات ورفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

توجيهات وزير الموارد المائية

وزير الموارد المائية

ووجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بعمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة، ودراسة سُبل تعظيم الاستفادة منها والتوظيف الجيد لها، ودراسة المعوقات التي تُعيق الاستخدام الأمثل لها، وحصر احتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة، مع تشكيل لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات.

كما وجه بقيام كل جهة بتحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لاستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات، وقيام كل جهة بمتابعة حالة المعدات التابعة لها واجراء الصيانة الدورية اللازمة لها لكي تتمكن من القيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في مشروعات الوزارة المختلفة.

وأكد على أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على استخدام هذه المعدات، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان، مع قيام كل جهة بتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين .

كما وجه الدكتور سويلم بالإستمرار في تحديث التطبيق السابق إعداده بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والخاص بحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة ، وإمداده بالبيانات اللازمة بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل .