وزير الموارد المائية يتابع أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة 

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة.

إستعرض وزير الموارد المائية الأعمال التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة فى مجال حصر وتحديد الاملاك، والمشروعات التي تُشارك بها في العديد من المشروعات.

وجاء ذلك بحضور المهندسة هويدا النوبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون المناطق.

أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

صرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة شاركت وتشارك فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام.

بالإضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين الجديدة – مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي – الطريق الدائري الأوسطي – محور جيهان السادات – محور 26 يوليو – محور الفريق كمال عامر – محور إمبابة / البراجيل – محور شمال الأقصر – محور منفلوط – محور روض الفرج – شبرا / بنها الحر – تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان).

وتتضمن الهيئة مشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و 6 أكتوبر.

وأوضح وزير الري أن الهيئة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

بجانب تنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (223) مدينة و (4200) قرية و (25083) من الكفور والعزب والنجوع.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على إستمرار التنسيق بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وصرح أن الهيئة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد و وزارة الأوقاف وعدد من المحافظات.

وتابع: تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية و ورقية.

وأكد الدكتور سويلم على السعي لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة.

مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.

وأضاف أن الهيئة المصرية للمساحة تساهم في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً .