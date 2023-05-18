وزير الموارد المائية يبحث مع سفير التشيك سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير إيفان جوكي سفير دولة التشيك في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وتم التباحث خلال الاجتماع حول مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين.

ناقش وزير الموارد المائية سفير دولة التشيك في عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والتشيك في مجال الموارد المائية، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية، مؤكداً على رغبته في استمرار هذا التعاون المتميز وتعزيزه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر السفير عن شكره للدكتور سويلم على حسن الاستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية .

تفاصيل اللقاء بين وزير الري و السفير التشيكي

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

أوضح الدكتور سويلم أن الشركات التشيكية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات بمحطات الرفع تعد من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات ومكوناتها لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة ، حيث تم توريد حوالى عدد 200 طلمبة تستخدم في 50محطة رفع تمثل حوالى 10% من أجمالي أعداد المحطات على مستوى الجمهورية .

وتم التباحث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز التعاون ونقل خبرات الجانب التشيكى للجانب المصرى فى مجال تصنيع قطع الغيار لوحدات الطلمبات وأعمال صيانة مكونات الطلمبات ، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلي لإجراء أعمال الصيانة العاجلة والعمرات لوحدات الطلمبات وصناديق التروس بالتعاون مع الجانب التشيكى.

وتم التباحث حول دراسة تصنيع قطع الغيار الاستيرادية للمهمات الموردة من الشركات التشيكية من خلال شراكة بين الشركات التشيكية والشركات المصرية الوطنية.

وكذلك دراسة التعاون في تطوير وتنفيذ برامج للمساعدة في إعداد خطط الصيانة لوحدات الطلمبات بالمحطات ، وكذلك تطوير نظم تقييم الحالة الفنية لوحدات الطلمبات وتحديد مدى احتياجها للإحلال والتجديد الكلى أو الجزئي أو العمرات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والتشيكى فى المجال البحثى ، من خلال التنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة والجامعات والمراكز البحثية بدولة التشيك ، وخاصة فى مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعى وإستخدام نظم الرى الحديث والرى الذكى.

بالإضافة إلى التعاون البحثي لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير إستهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع.

بجانب قيام الجانب التشيكي بتوفير دورات تدريبية في مجال المياه للمتخصصين من الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه .

واستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ، متوجها بالدعوة للجانب التشيكى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى .

كما توجه بالدعوة للجانب التشيكي بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر القادم ، حيث أكد السفير التشيكي حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع المستوى ، في ظل إدراك الجانب التشيكي لأهمية المؤتمر الدولي.