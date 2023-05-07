وزير الموارد المائية يبحث مع السفير الأسترالي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

رحب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير الأسترالي أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة في بداية اللقاء، معرباً عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالي في مجال الموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر.

وذلك يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف.

فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

ومن جانبه أكد وابنهورست عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرصه على تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وتم التباحث خلال اللقاء حول قضايا التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا استراليا التي واجهت حرائق الغابات التي اجتاحتها منذ عدة اعوام.

جهود وزارة الموارد المائية

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

واستعرض الدكتور سويلم الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر بنجاح خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال إطلاق مبادرة “التكيف في قطاع المياه” ، وتنظيم “يوم للمياه” للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .

وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الأسترالى لدعم المبادرة الدولية للتكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

وأعرب عن رغبة الوزارة فى التعاون مع أستراليا في مجالات تحلية و معالجة المياه وتحسين أنظمة وقياسات توزيع المياه ، وتقييم المنشآت الهيدروليكية وإعادة تأهيلها ، وتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال المياه من خلال توفير دورات تدريبية أو منح ما بعد التخرج في الجامعات الأسترالية.