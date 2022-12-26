وزير الموارد المائية والري يجري حركة ترقيات ببعض هيئات الوزارة

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، القراراين رقم 373 و375 لسنة 2022 والتي تم بموجبها حركة ترقيات ببعض الهيئات التابعة لوزارة الري .

ونص القرار رقم 373 لسنة 2022، بتكليف أحمد القزق الشغل للمستوى الوظيفي الأول ( أ )” تمويل ومحاسبة ” ، بمصلحة الري، للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للعقود والمشتريات والمخازن بذات المصلحة.

كما نص القرار رقم 375 لسنة 2022 على تعيين المهندس كمال ميدان رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الدقهلية بديوان عام الوزارة والمنتدب للعمل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ، ليندب للعمل رئيسا للادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي دمياط وبورسعيد بذات الجهة.

كما تم تعيين المهندس خالد محمد علي، مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالمستوى الوظيفي ” مدير عام ” بمصلحة الري والمنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب الشرقية بذات المصلحة، ليكلف بالقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية بديوان عام الوزارة.

كما تم تكليف المهندس رزق عبدالجواد مصطفى مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل ببني سويف بمصلحة الري والمنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل شمال فرع رشيد بدسوق بذات المصلحة، ليكلف للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ بديوان عام الوزارة.

كما تم تكليف المهندس عبدالمنعم سفينة عبدالعاطي، مدير عام الادارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا بالمستوى الوظيفي ” مدير عام ” بمصلحة الري الري والمنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بزفتى، ليندب بالعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالغربية بذات المصلحة.

كما تم تكليف المهندسة نجية أبو زيد الشاغلة لوظيفة كبير مهندسين بمصلحة الري لتكلف بالقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والبري بالاسماعيلية بذات المصلحة.

كما تم تعيين المهندسة هناء محمود حسن الشاغلة لوظيفة كبير مهندسين بمصلحة الري والمكلفة للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب الفيوم، لتكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لمشروعات تطوير الري بالفيوم بذات المصلحة.

كما يتولي المهندس أبو العيون عرفات، الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول ( أ ) بمصلحة الري ليكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب المنيا بذات المصلحة.

كما تم تكليف المهندس محمود مصطفى عبدالنبي الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول ” أ ” بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لمشروعات تطوير الري بالفيوم، للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب الفيوم بذات المصلحة.

كما تم تكليف المهندس رضا عبدالشافي الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الأول ( أ) بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالاسماعيلية، للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والبري بغرب كفر الشيخ بذات المصلحة.

كما يكلف المهندس خليل بدير الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول ( أ ) بمصلحة الري، للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بشرق كفر الشيخ بذات المصلحة.