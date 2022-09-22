وزير الموارد المائية والرى يناقش جهود تطوير منظومة الرى بواحة سيوة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء خالدشعيب محافظ مطروح لقاء مع مشايخ الواحة وذلك بقاعة مجلس مدينة سيوة لمناقشة جهود تطوير منظومة الرى وخفض منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة

حيث القى كلمة الترحيب عن اهالى الواحة الشيخ عمر راجح مع شكر اهتمام الدولة بالواحة و تقديم التهنئة بتكليف القيادة السياسية للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وتوليه مهام الوزارة

كما تم عرض اهم مطالب الواحة خلال اعمال تطوير منظومة الرى وهى السرعة في تنفيذ اعمال شق قناة عين جبنى لتصريف مياه الصرف الزراعى وتخفيض منسوبها بالواحة ،وزيادة حفر الابار العميقة وتحليه المياه الجوفيه لما له من نتائج طيبة على الزراعات بالواخة وتحديد المناطق الالوية بحفر تلك الأبار، و شق وتوصيل قناة من منطقة باربيع بالقناة الجديدة بعين جنبى

كما تم استعراض الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أسباب وجهود تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة وكذلك برك الصرف الموجودة ومساحاتهاحيث تتضمن أعمال التطوير في المرحلة الاولى بتكلفة ٧٥% لعد. ١٢ بئر انتاحى بعمق ١٢٠٠ م لكل بئر والمقرر الانتهاء في ٣٠ ابريل ٢٠٢٣ ،

ويتضمن حفر البئر واستغلال الشبكة القائمة او انشاء شبكة خزانات خلطواستغلال المناطق التى بها بئر عميق وخلطها بمياه المصرف لاستغلالها مما ينعكس على نتائج نسبة خفض ملوحة بالبركة وبالتالي الزراعات وانتاح محاصيل جديدة كالطماطم وغيرها تقوم على المياه المحلاةوكذلك تدعيم جسور البرك حيث تدعيم ٤ جسور لبركة سيوة بطول ١٤ كمكما يتم غلق عدد ٢١٢ بئر شديد الملوحة