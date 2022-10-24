وزير الموارد المائية: من الضروري تأهيل الفلاح للعمل بالري الحديث

اكد الدكتور هانى سويلم وزير الري ،علي ضرورة العمل علي تأهيل الفلاح للعمل بالرى الحديث وكيف سيساهم الرى الحديث فى زيادة الإنتاجية”، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم عمل دليل استرشادى لتأهيل الترع والاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الاثنين ، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الري ، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلي النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى.

واكد وزير الري أن الدولة تعيد استخدام المياه بكفاءة كبيرة في ظل الكميات الثابتة ، مشيرا الى جهود تطوير وتحديث منظومة الرى.

و أكد وزير الري :” تم اعتماد مالى لاطوال بلغت 12 الف كم فى إطار تأهيل الترع، تم الانتهاء من 6 آلاف و110كم وجارى العمل على 3884 وجارى نهو إجراءات الطرح والترسية فى 2192، وفيما يخص المساقى الخاصة تم الاعتماد 516 كم، وتم إسناد أطوال 333 تم نهو وتنفيذ 113 كم، وجارى العمل على أطوال 220 كم .

و لفت الوزير، إلى أن الدليل الاسترشادى أول مرة يتم وضع هذا الدليل، وسيكون له مردود كبير من خلال توفير كافة المعلومات حول التأهيل ومن ثم توفير الوقت والجهد وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية.