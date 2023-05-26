وزير المالية: 5 مليارات جنيه عائدًا متوقعًا على زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات (فيديو)

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن رسوم تنمية الموارد مستهدف يكون عائدها على تحصيل 5 مليارات جنيه، قائلا: انا لو أخدت بند القمح بس، فارق السعر اللي بستورد بيه القمح أو السعر المحلي أنا طالع من 39 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه عشان أحافظ على رغيف العيش بـ5 قروش.

وقال “معيط” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر- عشان أتعامل مع الآثار والموجة التضخمية عملنا 4 حزم اجتماعية من أبريل 2022 إلى إبريل 2023.. بدون مبالغة بتتكلم في 150 مليار جنيه.

وأضاف معيط: مصر متأثرة بالتعامل مع الظروف العالمية، وتحاول بقدر الإمكان تتعامل مع مشكلة أعباء زيادة وشديدة على الخزانة العامة للدولة، إضافة إلي محاولة زيادة الايرادات على السلع غير الأساسية للمواطنين.