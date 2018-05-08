وزير المالية: 40% زيادة في النمو الصناعي

ياسمين فواز:قال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النمو الصناعى فى مصر ارتفع فى العامين السابقين بمعدل 40% جراء الإصلاحات الإقتصادية التى تمت، بعد انكماشه خلال الفترة السابقة، قائلا: "تزايد النمو الصناعى فى مصر يعطي إمكانية لزيادة الصادرات.. ومصر بها نمو حقيقى فى الإنتاج الصناعى".جاء ذلك فى الجل

ياسمين فواز:

قال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النمو الصناعى فى مصر ارتفع فى العامين السابقين بمعدل 40% جراء الإصلاحات الإقتصادية التى تمت، بعد انكماشه خلال الفترة السابقة، قائلا: “تزايد النمو الصناعى فى مصر يعطي إمكانية لزيادة الصادرات.. ومصر بها نمو حقيقى فى الإنتاج الصناعى”.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017، مؤكدا على أن النمو الصناعى يحقق نمو إقتصادى، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والإستثمار العقارى والذى يعد المكون الثانى الأهم للنمو الإقتصادى فى مصر، ويضمن نشاط مكثف يستوعب عدد كبير من العمالة، قائلا:” النمو الصناعى والإستثمار العقارى يحقق نشاط إقتصادى حقيقى والنمو ليس نمو إستهلاكى فقط”.

وأكد وزير المالية على أن :”صندوق النقد الدولى، أشاد بمؤشرات النمو فى مصر، وأكد على أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقيماته للإصلاح الإقتصادى فى مصر وهو ما يعكس النشاط الإقتصادى الكبير، بعد أن كنا فى نوفمبر 2016، ومؤشر التقييم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة إنكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطة، وفق تقيمان الصندوق فهذا يؤكد أننا فى مرحلة نشاط إقتصادى كبير يحدث فى الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمرارها فى التناقص”.

وبشأن إشكاليات الهيئات الإقتصادية قال الوزير، إنه:” يتم الإهتمام بها على مستوى عالى من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذى إجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا:” الهيئات الإقتصادية يتم الإهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف فى الخسائر”.

وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة فى محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الجارحى:” أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك”، مؤكدا على أن الحصر الضريبى فى مصر يتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدفات لمن أنضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180 ألف مسجل، ونستهدف فى نهاية العام المالى 300 ألف مسجل، بمستهدف 255 مليار جنيه،على أن تكون فى العام المالى المقبل 320 مليار جنيه للعام المقبل.

وشدد وزير المالية عمرو الجارحي،على أن الإصلاحات الإقتصادية دعمت الصناعة المحلية، كما أنها أدت لزيادة الإنتاج، مؤكدا على ضرورة الإعتماد على النمو الاستثمارى، وليس الإعتماد فقط على النمو الاستهلاكي.

وأضاف أن هناك نشاطا اقتصاديا كبيرا يحدث في الدولة، الأمر الذى يظهر فى تراجع معدلات البطالة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه مشكلات السكك الحديدية وهيئة الأوقاف، فضلا عن المتابعة على أعلى مستوى من الدولة.

وأكد وزير المالية، على إرتفاع الضرائب لـ 14% فضلا عن السعى للوصول لـ 18% من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.