وزير المالية: 342 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعي قبل توقف المباردة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن البنك المركزي خصص لمبادرة القطاع الصناعي نحو 200 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيه، وذلك قبل توقف المباردة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن والذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي قدم اعتراضات حيال توقف المبادرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد لقاء مع اتحاد الصناعات خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمراجعة الموقف ومناقشة المقترحات المقدمة، منها استمرار المبادرة ولكن مع النظر إلى عناصرها وهيكلها.

وتنظم شركة «المال جي تي إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجاري، تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.