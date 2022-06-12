وزير المالية: 3 مليارات دولار تكلفة إضافية نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا (فيديو)

قال محمد معيط وزير المالية أن مصر تحتاج سنويا من 20 الي 21 مليون طن قمح ، و يتم إنتاج في حدود 9 ملايين طن سنويا، ونستورد 12 مليون طن مناصفة بين الهيئة العامة للسلع التموينية لإنتاج الخبز المدعم و القطاع الخاص.

و أضاف معيط خلال لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية ، أن استيراد 12 مليون طن سيؤدي إلى وجود تكلفة إضافية على الدولة نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا، مشيرا إلى أن التكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار .

ولفت معيط إلى أن أسعار القمح شهدت ارتفاعات لأعلى مستوياتها على الإطلاق مع الضغط الحالي على العملة المحلية.

و أوضح معيط أن التكلفة الإضافية ال 3 مليارات دولار تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.

وأشار معيط الي ان بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولار، سيكلف الموازنة العامة للدولة 7.2 مليار دولار، و عن ملامح البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد.