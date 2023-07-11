وزير المالية: 3 مليارات دولار تسهيلات تمويلية مستهدفة من يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف تسهيلات تمويلية بدءا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر بقيمة 3 مليارات دولار .

وأضاف، أنها تشمل ضمانة تم الموافقة عليها من بنك التنمية الأفريقي، وضمانة متوقعة مع البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية .. إضافة إلى ربع مليار سندات ساموراي جديدة .

وزير المالية قال ذلك متحدثا عن وسائل سد الفجوة الدولارية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة .

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الإيرادات .