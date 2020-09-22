اقتصاد وأسواق

وزير المالية : 13 مليار جنيه من الخزانة العامة لدعم مبادرة «ما يغلاش عليك»

لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك"
منى عبدالباري 8:40 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 8:40 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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أكد دكتور محمد معيط، وزير المالية ، أنه تم تخصيص 13 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك».

ويبلغ عدد المواطنين الحاصلين على البطاقات تموينية والمستفيدين من المبادرة 64.500 مليون مواطن، وفقا للبيانات التي تم إعلانها خلال حفل تكريم 9 شركات حققت اعلى مبيعات بالمبادرة.

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والشركات التي تم تكريمها مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية.

بالإضافة إلى شركة التوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وذلك من خلال منح الشركات الفائزة درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري.

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بقلم منى عبدالباري

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