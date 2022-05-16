وزير المالية: 10 مليارات دولار حصيلة مستهدفة لطرح 10 شركات فى البورصة فى 2022

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحصيلة المستهدفة من طرح شركات الدولة فى البورصة المصرية تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأحد، عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية فى عام 2022، منها 8 شركات قطاع أعمال، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عدد الشركات التى ستطرح فى البورصة سنويًا سيحدد وفقًا لمعايير محددة، منها الحصص المستهدف طرحها وقيمتها فى إطار الحصيلة السنوية المستهدفة.

وكان وزير المالية قد كشف لـ«المال» منذ أيام أن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية لتكليفات رئيس الجمهورية، بتنمية سوق المال ووضع رؤية متكاملة للبورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تلك الخطة فور الانتهاء منها.

الجدير بالذكر أن الحكومة وضعت برنامجا للطروحات الحكومية فى عام 2018، كان يتضمن طرح 23 شركة بحصيلة مستهدفة تصل لـ 100 مليار جنيه، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات للظروف غير المواتية.

وطرحت الحكومة حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان بنحو %4.5 بحصيلة 1.7 مليار جنيه فى مارس 2019، بجانب طرح %26 من أسهم شركة «إى فاينانس» فى أكتوبر 2021، بحصيلة هى الأكبر فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه، ثم حصة إضافية من «أبوقير للأسمدة» بنسبة %10 بحصيلة 2.2 مليار جنيه.

وتترقب البورصة المصرية طروحات كبيرة من بينها «بنك القاهرة» و«إنبى» وحصة إضافية من «مصر الجديدة للإسكان» وشركة المنتجات البترولية «موبيكو»، وشركة «صافى» للمنتجات الغذائية بجانب «بنك الإسكندرية».