اقتصاد وأسواق

وزير المالية: 1.2 مليار قيمة منحة العمالة غير المنتظمة شهريا والصرف نهاية الأسبوع

مراجعة كافة المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة..وسيحصل عليها 2.3 مليون شخص
المال - خاص 11:31 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 11:31 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ستُصرف في نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة “ON”: “انتهينا إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق”.

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وتابع: “وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير”.

وقال إن “عملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لمتوفين”.

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بقلم المال - خاص

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