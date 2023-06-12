وزير المالية يُكرم مختار توفيق لمجهوداته في تطوير مصلحة الضرائب

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب السابق بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، متمنياً له مزيدا من التوفيق بعد رحلة عطاء كللت بالنجاح والجهد والإخلاص.

دكتور محمد معيط وزير المالية

وأعرب وزير المالية عن امتنانه للإنجازات التي تحققت خلال فترة تولي توفيق رئاسة مصلحة الضرائب في فترة بالغة الصعوبة مع زيادة مشروعات الميكنة واستكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية ومتابعة دقيقة للإيرادات الضريبية المهمة لتنفيذ خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق

ووجه وزير المالية لمصلحة الضرائب المصرية بقياداتها الجدد البناء على ما تم واستكمال أعمال التطوير ومشروعات ميكنة مصلحة الضرائب المصرية وتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية في زيادة القاعدة الضريبية دون أعباء أضافية من خلال تقليل التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي والإسراع في خطط الدمج.

كما أعرب ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” عن تقديره للجهود التي بذلها مختار توفيق خلال فترة رئاسته للمصلحة والتي أسفرت عن إنجازات كانت بمثابة نقلة نوعية للمصلحة ، حيث عمل بجد واجتهاد بالمصلحة وتدرج في مناصبها حتى وصل لأعلى مراتب الدرجة الوظيفية ليسهم في إطلاق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات استكمالا لمشروعات الميكنة والتطوير والتي ستستكمل مراحلها الفترة المقبلة والتي ستسهم في ضبط حساب ضريبة الأجور ومنح الموظف وثيقة رسمية إلكترونية يمكن تقديمها للجهات المعنية.

رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية

وأضاف ” رضا عبد القادر ” أن مختار توفيق قام بالإشراف على إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بداية من المرحلة الثانية حتى الرابعة بنجاح والتي تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تهدف إلى تكوين أهم قاعدة بيانات للمعاملات التجارية في مصر ، مؤكدا على مساهمته في احتواء عدد من المشكلات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال فتح قنوات للتواصل مع مختلف النقابات المهنية وتشكيل لجان دائمة بالتعاون معهم لحل كافة المشكلات ومساعدتهم في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني ، ومد جسور التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني الضريبي مع تكثيف ورش العمل وندوات التوعية الأون لاين في مختلف الموضوعات الضريبية مجانا على مدار أيام الأسبوع.

ومن جانبه ثمن “الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية” الجهود التي بذلها مختار توفيق رئيس المصلحة السابق في استكمال تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، معربا عن تقديره لكل ما قدمه لوطنه ولعمله من جهد وعطاء وتفان وإخلاص ، قائلا إن مختار توفيق ترك بصمة واضحة لدى جميع العاملين والمتعاملين مع المصلحة فبجانب كونه رجل مهام ومسؤولا وقام بإنجاز مهام مسؤوليته على الوجه الأكمل ، اتسم بالتواضع الجميع والإنسانية مع كل من تعامل معه.

الدكتور فايز الضباعني الرئيس الحالي لمصلحة الضرائب المصرية

وفي سياق متصل توجه الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة ، بالشكر لمختار توفيق على ما تحمله من مسئولية خلال فترة رئاسته للمصلحة ، وتعاونه مع كافة أطياف المجتمع المدني والضريبي مما ساعد في التواصل المستمر والفعال معهم ، بالإضافة إلى استماعه لكافة الآراء والمقترحات المختلفة واستجابته للآراء والمقترحات الايجابية والتي تم ترجمتها في تعليمات تنفيذية وكتب دورية كانت واضحة ومتميزة وساهمت في التطبيق السليم لأحكام القانون .

الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب

ومن جانبها أكدت ” رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على دور رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق مختار توفيق في تذليل كافة الصعوبات والعقبات وتخطى التحديات التي طالما واجهت تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وكان لمتابعته الدقيقة لكل خطوة من خطوات هذه المشروعات دور مهم في نجاحها واستمرار تطورها ، مع حرصه الدائم على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة والتوعية للممولين وتقديم افضل الخدمات الالكترونية لهم ، معربة عن شكرها له واعتزازها بشخصه.

رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وأعرب جميع العاملين بالمصلحة عن شكرهم وامتنانهم لمختار توفيق والذي حرص على رفع معدل الرضا الوظيفي من خلال إقرار حوافز مرضية للعاملين وفتح قنوات للتواصل الدائم بين العاملين وقيادات مصلحة الضرائب المصرية.