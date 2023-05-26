وزير المالية يوضح أسباب فرض الرسوم الجديدة على بعض السلع والخدمات (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أسباب الرسوم الجديدة على بعض السلع والخدمات والتعديلات الضريبية هي أولا لتنمية موارد الدولة، ونتيجة الأوضاع التي تزيد من الإنفاق، وعدم الاستدانة تحتاج إلى تنمية موارد الدولة، بحيث إنه لا يؤثر على السلع الأساسية.

واضاف “معيط” -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر- إن السبب الثاني أن معظم تلك السلع مستوردة، ولا توجد في السوق المصرية، موضحَا أن هناك رسوم مغادرة البلاد، تمت زيادتها بنحو 50 جنيهًا لتصبح 100 جنيه.

وأشار إلي أن هناك 5 محافظات تظل فيها رسوم المغادرة كما هي 50 جنيهًا، موضحا ـن تلك المحافظات هي جنوب سيناء، الاقصر، اسوان، مرسي مطروح، البحر الاحمر.