وزير المالية يلتقي وفدا أوروبيا يدير أصولا بقيمة تريليون دولار

مها أبوودن التقي عمرو الجارحي وزير المالية، مع وفد استثماري يمثل مجموعة من كبري صناديق الاستثمار من فرنسا وإنجلترا وهولندا والدانمارك وألمانيا والتي تدير استثمارات مالية بأكثر من تريليون دولار، وفق بيان. وتزور مصر بدعوة من بنك بى ان بى…

مها أبوودن

التقي عمرو الجارحي وزير المالية، مع وفد استثماري يمثل مجموعة من كبري صناديق الاستثمار من فرنسا وإنجلترا وهولندا والدانمارك وألمانيا والتي تدير استثمارات مالية بأكثر من تريليون دولار، وفق بيان.

وتزور مصر بدعوة من بنك بى ان بى باريبا الأوروبي للتعرف علي نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وخطط وزارة المالية لطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

وفد البنوك والصناديق الأجنبية







وعرض وزير المالية خلال اللقاء أهم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة علي صعيد الاصلاح المالي والضريبي والرامية لضبط أوضاع المالية العامة والسيطرة علي عجز الموازنة العامة لينخفض لاقل من 10% للعام المالي الحالي مع تحقيق فائض اولي في الموازنة قبل خصم مصروفات فوائد الدين العام مما يضع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في اتجاه نزولي خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الاصلاحات تضمنت تحرير اسعار الصرف لتترك لقوي العرض والطلب وهو ما كان له أثرا إيجابيا على الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية.

وأكد الوزير أن هناك تنسيقا دائما بين السياستين المالية والنقدية و وضع خطة واضحة ومتدرجة حيث بدأنا نرى تحسن بالعديد من الملفات الاقتصادية بالتوازى مع نمو اقتصادى يصحبه استقرار مالى.

وأضاف أن ممثلي صناديق الاستثمار أكدوا خلال اللقاء رغبتهم في زيادة استثماراتهم بسوق الأوراق المالية الحكومية المصرية حيث أنهم بالفعل يستثمرون في سندات الخزانة المصرية سواء التي تطرح بالجنيه المصري أو السندات الدولية التي طرحتها مصر بالدولار في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الوفد الاستثماري يضم أيضا ممثلين لشركات عالمية ترغب في الاستثمار المباشر في السوق المصرية خاصة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وهو ما يدلل علي تحسن بيئة الاستثمار في مصر والتي يروج لها بجانب الاطراف المصرية شركاءنا في الخارج خاصة بنك بي ان بي باريبا الذي كان مستشار الطرح للسندات الدولارية المصرية التي طرحت في عام 2015 وايضا التي طرحت العام الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة علي التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين للترويج لفرص الاستثمار في مصر سواء بالقطاع المالي أو بالقطاع الانتاجي ومشروعات مصر القومية الكبري كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومدينتي الجلالة والعلمين.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية من جانبها ترحب بأي استثمارات في القطاع المالي المصري حيث ننفذ خطة لتنويع وتوسيع الأنشطة التمويلية بما يسهم في تعميق السوق الثانوية للاوراق المالية الحكومية عبر زيادة رؤوس الاموال المستثمرة بها وزيادة قيمة التداولات.

ومن جانبه، أشار يوسف بشاي، رئيس وفد بنك بي ان بي باريبا، إلى أن هذه الزيارة تعد أول زيارة استثمارية بقيادة البنك الي مصر بسبب ارتفاع اقبال الصناديق الأجنبية علي الاستثمار في مصر بعد نجاح المرحلة الأولي من الاصلاح الاقتصادي.

وأكد سعي البنك إلى تنظيم هذه الزيارة إلى القاهرة مرة أو اثنين سنويا علي غرار زيارة أهم الأسواق الصاعدة مثل بولندا والأرجنتين وجنوب أفريقيا للتعرف على أسواقهم المالية.