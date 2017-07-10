اقتصاد وأسواق

وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

أحمد الدسوقى:كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن موعد تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتى تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار ، مشيرا الى انه سيجرى تسلمها الأسبوع المقبل.وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج"هنا العاصمة" إن وفد من صندوق النقد الدولي زار القاهرة في شهر مايو الماضي ل
11 يوليو، 2017 11 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى:

كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن موعد تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتى تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار ، مشيرا الى انه سيجرى تسلمها الأسبوع المقبل.

وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج”هنا العاصمة” إن وفد من صندوق النقد الدولي زار القاهرة في شهر مايو الماضي لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأكد  وزير المالية، أنه لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار، ولكن تراجع معدلات التضخم دليل على بدء التحسن.

وقال وزير المالية إن انخفاض الأسعار يستغرق وقتًا بالرغم من انخفاض مؤشرات التضخم، وهو يتطلب ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحسن الوضع الاقتصادي.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!