وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

أحمد الدسوقى:كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن موعد تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتى تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار ، مشيرا الى انه سيجرى تسلمها الأسبوع المقبل.وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج"هنا العاصمة" إن وفد من صندوق النقد الدولي زار القاهرة في شهر مايو الماضي ل

أحمد الدسوقى:

كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن موعد تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتى تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار ، مشيرا الى انه سيجرى تسلمها الأسبوع المقبل.





وقال فى مداخلة تلفونية لبرنامج”هنا العاصمة” إن وفد من صندوق النقد الدولي زار القاهرة في شهر مايو الماضي لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير المالية، أنه لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار، ولكن تراجع معدلات التضخم دليل على بدء التحسن.

وقال وزير المالية إن انخفاض الأسعار يستغرق وقتًا بالرغم من انخفاض مؤشرات التضخم، وهو يتطلب ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحسن الوضع الاقتصادي.