وزير المالية يكشف عن إعداد مشروعات توفر آلاف فرص العمل لامتصاص المتضررين من «كورونا»

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأحد، إن تم إعداد مشروعات توفر آلاف فرص العمل لامتصاص المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا . جاء ذلك في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث. وقال…

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأحد، إن تم إعداد مشروعات توفر آلاف فرص العمل لامتصاص المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث.

وقال وزير المالية : “مصر بقالها 3-4 سنين ماشية بانضباط مالي تام وفق شهادة المؤسسات الدولية مع ازدياد العجز بالتالي توقعتنا دلوقتي نكون في حدود 86% لنسبة الدين من الناتج المحلي، ولو أنا بصنف الوضع احنا ماغيرناه اتجاه مرحلة التحسن وإنما حصله بطئ أنا ماغيرتش النزول لازلت بخفض العجز”.

وأضاف: ” متوقع التعافي .. خلينا نكون صرحاء فيه عناصر داخل الاقتصاد معتمدة على تعافي اقتصاد العالم زي السياحة وعبارة عن ناس برة عندها قدرات مالية وما يسمح من وقتها وفلوسها أنها تخرج برة بلادها”.

وتابع: “مع بداية العام المالي 2021-2022 ده الأرجح احتمالية للعودة إلى التعافي و هنتأثر في عملية فرص العمل ودي قضية أمن قومي وبالتالي أصبح علينا نوع من الالتزام ندور على مشاريع نمولها كموازنة عامة للدولة توفر فرص عمل”.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية : ” فيه مشاريع زي الانشاءات وتكنولوجيا المعلومات هنتدخل فيها لها مردود على المجتمع في النمو بالاضافة انها بتخلف فرص عمل .. علشان كدة لما قولنا لازم نبص على عناصر الايرادات وترشيد الانفاق قولنا ما عدا الاستثمار علشان قولنا عايزين نضخ استثمارات اكتر لان هو ده فيه النمو وفرص العمل”.

وأضاف: “بدأنا نحضر مجموعة من المشاريع اللي شايفين فعلا انها توفر فرص عمل للقطاعات المتأثرة سلبا ومحتاجة وقت، وعلى رأسها قطاع الانشاءات”.

وتابع: “كإصلاح اقتصادي كنا قسمناه مرحلتين .المرحلة الاولى تتركز على السياسات المالية والنقدية .. كان عندنا اهداف ان دايما مايبقاش عندنا عجز أولي يعني ايرادتنا تبقى اكتر من مصروفاتنا الجارية بدون فوايد الديون .. بمعنى ان كل نفقات الدولة الجارية بتتغطى بايراداتها الفعلية ويبقى فيه فائض . .لان قعدنا فترة طويلة كان فيه عجز أولي وبالتالي كنت بستلف علشان كمان اكمل مصروفاتي .. النقطة اللي كانت أهم هو اننا نغير ده وبالفعل احنا حققنا ده ولاول مرة من فترة زمنية طويلة محققين 2% فائض أولي حوالي 104 مليار جنيه فائض أولي”.

وأشار إلى وجود مرحلة قادمة متعلقة بإصلاحات هيكلية، قائلا: “الامر الاخر اللي كنا نستهدفه هو خفض عجز الموازنة ، المرحلة الثانية هي إصلاحات هيكلية تحسن من مناخ الاعمال في مجال الجمارك والأعمال احنا كدة كدة كنا رايحين لده .. المرحلة الجاية في العمل هتكون على الاصلاحات الهيكيلية في الاقتصاد المصري طالما الاصلاحات المالية والنقدية تمت بنجاح”.