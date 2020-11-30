اقتصاد وأسواق

وزير المالية يكشف تفاصيل الشريحة التالية لقرض صندوق النقد الدولي

قال إن الدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار.
المال - خاص 10:49 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 10:49 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، الاثنين، إن قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي كان 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة “ON”.

وأوضح وزير المالية تفاصيل القرض قائلا:”حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار”.

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وفي  12 أغسطس الماضي، قال صندوق النقد إن قدرة مصر على سداد قرض الـ5.2 مليار دولار تعد كافية، وإن كانت تنطوي على بعض المخاطر.

جاء ذلك آنذاك في وثائق طلب مصر من صندوق النقد الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والتي كشف عنها الصندوق على موقعه الإلكتروني.

كان صندوق النقد الدولي أعلن، أواخر يونيو الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.

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«بعض المخاطر».. صندوق النقد : مصر قادرة على سداد قرض الـ5.2 مليار دولار

يذكر أن وزير المالية قال قبل أشهر إن الحكومة ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، ولهذا فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي وفر موارد مكنت الاقتصاد المصري من التصدي لصدمات الأزمة العالمية.

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وأكد وزير المالية أنه لابد من العمل على أن نحافظ على استفرار مؤشرات الاقتصاد والتحوّط لأي تأثيرات سلبية قد تحدث ، ولهذا تقرر اللجوء لطلب حزمة التمويل الجديدة من صندوق النقد الدولي.

وأضاف وزير المالية مرة أخرى أن أوضاع المالية العامة والسياسات النقدية في مكان جيد، ولكن الحكومة تعمل على التحوط لما هو قادم.

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بقلم المال - خاص

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