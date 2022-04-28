أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم ۱۸۳ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بتولي عددا من موظفي مصلحة الجمارك المراكز القيادية بالمصلحة خلال الفترة المقبلة، وذلك بدرجة مدير عام ، وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار .

ونص القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، بتعيين محمـود مـحمـد محمـود بهلول، مديراً عاماً للإدارة العامة لتقييم ومتابعة الاداء بالإدارة المركزية لتخطيط وإدارة الأداء بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.

كما تم تعيين وفاء مصطفى عبدالعزيز مصطفى، مديرا عاما للإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والاجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تولي أسامة إبراهيم حسين خميس مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون القانونية قطاع شئون المصلحة.

وشمل القرار تعيين مریم رشـــدى توفيـق مينـا مديرا عاما للادارة العامة للمتابعة بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، كما تم تعيين سمير مـحمـد قطـب الطحـان مديرا عاما للادارة العامة للبيانات الاحصائية بالادارة المركزية للاحصاء بقطـاع التكنولوجيا.

ونص القرار على تعيين عمرو محمـد فـوری زکـي مديراً عاماً للادارة المعامـة لشون العاملين بالادارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، كما تم تعيين أحمـد يـاقوت أحمـد الألفي مديرا عاما للادارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالادارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات.

وشملت حركة الترقيات تعيين نبيـل رفاعي عبدالحميد رفاعي مديرا عاما للادارة العامة للعمالة والتعيينات بالادارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بالاضافة إلى تعيين مصطفى محمـد مـصـطفى بيومى مديرا عاما للادارة العامة لدعم اتخاذ القرار بالادارة المركزية لشئـون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شون المصلحة.

كما تم تعيين پاسـر نفــــــادي عـلي عبـدالله مديرا عاما للادارة العامة للانظمة الاحصائية بالادارة المركزية للاحصاء بقطـاع التكنولوجيا، بالاضافة إلى تعيين محمد يوسف ضيف مديرا عاما للإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالادارة المركزية للخدمات الادارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.

كما تم تعيين محمـود مـحمـد عبـدالله بخيت مديرا عاما للإدارة العامة لمتابعة أداء تكنولوجيا العمليـات بـالادارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات الجمركية بقطاع التكنولوجيا، بالاضافة إلى تعيين أحمـد محمـد أحمـد إسماعيل مديرا عاما للادارة العامة للتطبيقات بالادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا.

وصدر القرار في ضؤ قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بتفويض الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى ما خلصت اليه اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمحضريها رقمي 79 و 80 لسنة 2021 .