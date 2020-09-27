وزير المالية يقرر تجديد ندب السيد كمال نجم رئيسا لمصلحة الجمارك (مستند)

قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط تجديد ندب السيد كمال نجم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك وذلك لحين بلوغ السن القانونية أو لحين شغلها بطريق التعيين أيهما أقرب.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا في أغسطس 2018 بندب السيد كمال حسن نجم رئيسا لمصلحة الجمارك وذلك بعد أن قبضت هيئة الرقابة الإدارية على جمال عبد العظيم رئيس المصلحة السابق في يوليو من نفس العام بتهمة تقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها.

وكان الوزير قد أصدر القرار في أغسطس الماضي وتم اليوم توقيعه وهذه نسخة من القرار: