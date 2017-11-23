وزير المالية يفتتح مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع

المال ـ خاص يفتتح الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أعمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017«The 4th CEO Thoughts»، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم يومى 3 و4 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين ومسئوليين حكوميين. وتقوم فكرة المؤتمر على جمع ك

المال ـ خاص

يفتتح الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أعمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017«The 4th CEO Thoughts»، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم يومى 3 و4 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين ومسئوليين حكوميين.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لاستطلاع توقعاتهم فيما يتعلق بأداء الاقتصاد والقطاعات العاملين بها وإستراتيجية شركاتهم فى العام الجديد.

وتتناول جلسات المؤتمر عدة قطاعات رئيسية، أهمها القطاع المالى غير المصرفى، البنوك، الصناعة والعقارات، وريادة الأعمال بواقع 3 فى كل من يومى المؤتمر، إضافة لعدد من الكلمات الافتتاحية.

ويشارك فى اليوم الأول للمؤتمر أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن آى كابيتال، وحازم بدران العضو المنتدب والرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة سى آى كابيتال، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وأشرف صبرى رئيس شركة فورى، وأكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC، وحسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، ومحمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عوده – مصر.

كما يشارك كل من أحمد الجندى الشريك المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر «TCV»، وأحمد طاهر رئيس شركة نوك مارت، والسيد السماك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرين فالى الغذائية، فضلاً عن شريف عبدالعال رئيس شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، ومحمد حسن القلا العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية.

وينضم لجلسات اليوم الثانى خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأحمد شلبى العضو المنتدب لشركة تطوير مصر وحسن حسين رئيس شركة الأولى – تعمير للتمويل العقارى، وهشام شكرى رئيس مجموعة رؤية، وماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، إلى جانب عمرو حسب الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، وهانى قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة «منترا»، وكريم سامى سعد رئيس شركة سامكريت.

ويختتم المؤتمر أعماله بمشاركة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمين خير الدين رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات المصرى، وريم أسعد الرئيس التنفيذى لشركة راية لمراكز الاتصالات، إلى جانب طارق الناظر الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لـTBS للمخبوزات، وعبدالرحمن جلال، رئيس شركة أوفر ماركت، وعمرو أبوعيش الرئيس التنفيذى لشركة تنمية التمويل متناهى الصغر، ومصطفى قنديل الشريك المؤسس لشركة سويفل لتطبيقات النقل الذكى.