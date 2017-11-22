وزير المالية يفتتح مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع

بحضور 500 من قيادات رجال الأعمال ..وتنظمه المال جي تي إم يفتتح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أعمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017"The 4th CEO Thoughts" ، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم يومى 3و4 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال والمال والمصرفي



بحضور 500 من قيادات رجال الأعمال ..وتنظمه المال جي تي إم



يفتتح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أعمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017″The 4th CEO Thoughts” ، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم يومى 3و4 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو 500 من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين ومسئوليين حكوميين.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لاستطلاع توقعاتهم فيما يتعلق بأداء الاقتصاد والقطاعات العاملين بها وإستراتيجية شركاتهم في العام الجديد.

وتتناول جلسات المؤتمر عدة قطاعات رئيسية، أهمها القطاع المالي غير المصرفي، البنوك، الصناعة و العقارات، وريادة الأعمال بواقع 3 فى كل من يومى المؤتمر، إضافة لعدد من الكلمات الافتتاحية.

ويشارك في اليوم الأول للمؤتمر أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آى كابيتال، وحازم بدران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة سي آى كابيتال، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وأشرف صبري رئيس شركة فوري، وأكرم تيناوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC ، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، ومحمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عوده – مصر.

كما يشارك كل من أحمد الجندي الشريك المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر “TCV”، وأحمد طاهر رئيس شركة نوك مارت، والسيد السماك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرين فالي الغذائية، فضلاً عن شريف عبدالعال رئيس شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ومحمد حسن القلا العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية.

وينضم لجلسات اليوم الثاني خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر وحسن حسين رئيس شركة الأولي – تعمير للتمويل العقاري، وهشام شكري رئيس مجموعة رؤية، وماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، إلى جانب عمرو حسب الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، وهاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة “منترا”، وكريم سامي سعد رئيس شركة سامكريت.

ويختتم المؤتمر أعماله بمشاركة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمين خير الدين رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات المصري، وريم أسعد الرئيس التنفيذي لشركة راية لمراكز الاتصالات، إلى جانب طارق الناظر الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـTBS للمخبوزات، وعبدالرحمن جلال، رئيس شركة أوفر ماركت، وعمرو أبوعيش الرئيس التنفيذي لشركة تنمية التمويل متناهي الصغر، ومصطفي قنديل الشريك المؤسس لشركة سويفل لتطبيقات النقل الذكي.