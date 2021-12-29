وزير المالية يعدل منافذ بورسعيد الجمركية بعد التوسعات الجديدة

وكان سكرتير عام محافظة بورسعيد قد تقدم للإداره المركزيه لجمارك بورسعيد بشأن نقل منفذ الشاحنات لموقع منفذ النصر ومنفذ مجمع الأتوبيس الجمركى الى منفذ الميناء البري الجديد ونقل منفذ المنزله الى منفذ الحى الإماراتى وذلك بعد تعديل الحدود الجغرافيه للمحافظه بعد المشروعات التوسعيه التى شهدتها المدينه مؤخرا وإنشاء مناطق سكنيه جديده خارج الحيز العمرانى وذلك تطبيقا لقرار تحديد المنافذ الجمركيه ونقط الرقابه الجمركيه لمدينة بورسعيد بإعتبارها دوائر جمركيه

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار رقم 66 لسنة 2021 بإلغاء ثلاث منافذ جمركيةبمحافظة بورسعيد وهى منفذ الشاحنات الجديد والكائن جنوب كوبري الشاحنات بمسافة 500 متر, ومنفذ المنزلة الجمركي والكائن عند نقطة إلتقاء مدخل قناة بحيرة المنزله مع قناة الرسوه ببورسعيد , ومنفذ مجمع الأتوبيس الجمركي والكائن بالمساحه المحدده بالأسوار الجمركيه بطريق النصر ببورسعيد ونقلها إلى مواقع جديده

وشمل قرار الوزير فى مادته الثانيه إنشاء 3 منافذ جمركية جديدة، وهى منفذ النصر الجديد الكائن جنوب كوبري عزمى بمسافة 2 كيلو متر وتخصيصه فى إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمه للإفراج عن سيارات النقل بكافة أنواعها وإنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد والكائن على محور 30 يونيو لإستخدامه فى إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة والتى تتضمن تفتيش سيارات الأتوبيس والملاكى والأجرة والنقل الخفيف بكافة أنواعها.

كما يشمل استخدام منفذ الميناء البري الجديد والكائن بحي الضواحى ببورسعيد فى اتخاذ الإجراءات الجمركيه اللازمه لتفتيش أتوبيسات شركات السوبر جيت وشرق وغرب الدلتا وجوباص وغيرها وتفتيش سيارات رحلات اليوم الواحد القادمه لمدينة بورسعيد وكذا فى خدمة نقل الركاب من محافظة بورسعيد الى المحافظات المجاوره

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شكل العديد من اللجان وممثلى الجهات المعنيه بالتنسيق لاختيار مواقع المنافذ الجمركية الجديده بعد إضافة مساحات داخل الحيز العمرانى للمدينة كانت تتجاوز حدودومواقع المنافذ الجمركية الجارى التعامل معها سواء من المركبات أو الزائرين لبورسعيد بجانب إنشاء محور 30 يونيو والمناطق الصناعية الجديدة وإنشاء الميناء البري الذي يجمع كافة أنواع المركبات العاملة بين المحافظات.