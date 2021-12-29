نقل وملاحة

وزير المالية يعدل منافذ بورسعيد الجمركية بعد التوسعات الجديدة

وكان سكرتير عام محافظة بورسعيد قد تقدم للإداره المركزيه لجمارك بورسعيد  بشأن نقل منفذ الشاحنات لموقع منفذ النصر  ومنفذ مجمع الأتوبيس الجمركى الى منفذ الميناء البري الجديد ونقل منفذ المنزله الى منفذ الحى الإماراتى  وذلك بعد تعديل الحدود الجغرافيه للمحافظه بعد المشروعات التوسعيه التى شهدتها المدينه مؤخرا وإنشاء مناطق سكنيه جديده خارج الحيز العمرانى وذلك تطبيقا لقرار تحديد المنافذ الجمركيه ونقط الرقابه الجمركيه لمدينة بورسعيد بإعتبارها دوائر جمركيه
أماني العزازي 1:23 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21 1:23 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار رقم 66 لسنة 2021 بإلغاء ثلاث منافذ جمركيةبمحافظة بورسعيد  وهى منفذ الشاحنات الجديد والكائن جنوب كوبري الشاحنات بمسافة  500 متر, ومنفذ المنزلة الجمركي والكائن عند نقطة إلتقاء مدخل قناة بحيرة المنزله  مع قناة الرسوه ببورسعيد , ومنفذ مجمع الأتوبيس الجمركي والكائن بالمساحه المحدده بالأسوار  الجمركيه بطريق النصر ببورسعيد ونقلها إلى مواقع جديده

اقرأ أيضا  حصاد الطيران .. تطوير وتحديث 27 مطاراً خلال 2021 بهدف تنشيط الحركة السياحية لمصر

وشمل قرار الوزير فى مادته الثانيه إنشاء 3 منافذ جمركية جديدة، وهى منفذ النصر الجديد الكائن جنوب كوبري عزمى بمسافة  2 كيلو متر وتخصيصه فى إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمه للإفراج عن سيارات النقل بكافة أنواعها وإنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد والكائن على محور 30 يونيو لإستخدامه فى إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة والتى تتضمن تفتيش سيارات الأتوبيس والملاكى  والأجرة والنقل الخفيف بكافة أنواعها.

اقرأ أيضا  بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق بالشحن الجوي (مستند)

كما يشمل استخدام منفذ الميناء البري الجديد والكائن بحي الضواحى ببورسعيد فى اتخاذ الإجراءات الجمركيه اللازمه لتفتيش أتوبيسات شركات السوبر جيت وشرق وغرب الدلتا وجوباص وغيرها وتفتيش سيارات رحلات اليوم الواحد القادمه لمدينة بورسعيد وكذا فى خدمة نقل الركاب من محافظة بورسعيد الى المحافظات المجاوره

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شكل العديد من اللجان وممثلى الجهات المعنيه بالتنسيق لاختيار مواقع المنافذ الجمركية الجديده بعد إضافة مساحات داخل الحيز العمرانى للمدينة كانت تتجاوز حدودومواقع المنافذ الجمركية الجارى التعامل معها سواء من المركبات أو الزائرين لبورسعيد بجانب إنشاء محور 30 يونيو والمناطق الصناعية الجديدة وإنشاء الميناء البري الذي يجمع كافة أنواع المركبات العاملة بين المحافظات.

اقرأ أيضا  وزير السياحة والآثار يبحث دعم وتطوير المشروعات السياحية ببورسعيد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 30-12-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21

الطيران المدنى تفتح باب التراخيص لشركات الشحن الجوى الجديدة أول يناير

السيد فؤاد 6:57 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط

دعاء محمود 5:53 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

«مصر للطيران» تسير 680 رحلة خلال أعياد رأس السنة

دعاء محمود 5:52 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

أسعار نقل الحاويات بين الصين وأمريكا تقفز %750 من مستويات ما قبل «كورونا»

خالد بدر الدين 8:40 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 29-12-2021

مدحت إسماعيل 12:02 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21