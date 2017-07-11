وزير المالية يصدر 3 قرارات لتنظيم صرف علاوة الغلاء

مها أبوودن:أصدر وزير المالية 3 قرارات وزارية لتنظيم صرف العلاوات الدورية وعلاوات الغلاء، فى ضوء صدور تشريعات بصرف علاوات غلاء للموظفين.واشتمل القرار الأول على تنظيم صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها ودون حد أقصى، كما اشتمل على احتساب علاوة ال

مها أبوودن:

أصدر وزير المالية 3 قرارات وزارية لتنظيم صرف العلاوات الدورية وعلاوات الغلاء، فى ضوء صدور تشريعات بصرف علاوات غلاء للموظفين.

واشتمل القرار الأول على تنظيم صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها ودون حد أقصى، كما اشتمل على احتساب علاوة الغلاء لهم بنسبة 7% بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وتضم هذه العلاوة للمرتب الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2017 ويتم الجمع بينها وبين العلاوة الدورية.

ونص القرار على أن تصرف تلك العلاوة للعاملين بالخارج كامتداد لعملهم داخل جمهورية مصر العربية ولا تصرف للمعارين بالخارج.

أما القرار الثانى فاشتمل على تنظيم صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن تحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو 2017 أو لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 65% وتضم للمرتب الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2017.

أما القرار الثالث فاشتمل على تنظيم صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافاة الشاملة للعامل فى 30 يونيو 2017 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، وتضم للأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2017.