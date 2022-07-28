وزير المالية يصدر قرارا بحركة ترقيات لوظائف قيادية في مصلحة الجمارك

قرر وزير المالية تعيين عدد من الوظائف القيادية بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر القرار 338 لسنة 2022 ، والذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، والذي صدر في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بتفويض الوزراء في بعض الاختصاصات والتي منها تعيين الوظائف القيادية في الهيئات التابعة لتلك الوزارات، بالإضافة إلى ما خلصت إليه مذكرة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمحضرها رقم 19 لسنة 2022.

ونص القرار على تعيين هشام جلال الدين عثمان، مديرا عاما للإدارة العامة لأمن المنشآت بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارة.

كما تقرر تعيين أمين حسن أمين الدريني، مديرا عاما للإدارة العامة للأمن بالمنطقة الشرقية بالادارة المركزية للخدمات الامنية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، كما تم تعيين منال حلمي السيد محمد مديرا عاما للإدارة العامة لأمن وسائل الاتصال بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية.

كما تم تعيين طلعت محمد محمد محمود، مديرا عاما للادارة العامة للأمن بالمنطقة الشمالية والغربية بالادارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الأمن والخدمات المالية والادارية.

وكان قد أصدر وزير المالية أمس قرارا بتعيين رضا عبدالقادر، مساعدًا للوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية، وندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مختار توفيق كان يشغل وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ويتمتع بالخبرات المؤهلة لإدارة شئون المصلحة، واستكمال مسيرة تطوير الأداء الضريبي، على نحو يحقق المستهدفات المنشودة، ويسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، وأكثر قدرة أيضًا على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أضاف البيان، أن مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية، يختص بالتنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق ومتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير الإداري والفني للمصلحة، وإبداء الرأي بشأنها، وأعمال تطوير المصلحة، ودمج الإدارة الضريبية وفقًا للاستراتيجيات المقررة، خلال التوقيتات المحددة، ووضع المقترحات اللازمة للتطوير، وإبداء الرأي والمشورة فيما يتم طرحه في هذا الشأن، والأعمال ذات الصلة برفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية للموظفين بالمصلحة بما يتواءم مع طبيعة العمل بها، وإنجاز المستهدفات ووضع المقترحات اللازمة لتحسين الأداء.