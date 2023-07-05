وزير المالية يصدر قرارا بترقية عدد من الوظائف بمصلحة الجمارك (منشور)

أصدرت وزارة المالية الدكتور محمد معيط، قرارا بترقية عدد من الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وذلك وفقا للقرار رقم (308) لسنة 2023 بندب موظفي بالمصلحة بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل للوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بذات المستوى الوظيفي بالمصلحة، وذلك لمدة عام. أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب :-

وشملت الترقيات كل من حمدى فتحى محمد : مدير عام الإدارة العامة للركاب والأسواق وطرود البريد بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقيةبقطاع العمليات الجمركية.

كما تم ندب ثروت فهمى محمد مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية

وتضمن القرار ندب كل من التالى أسماؤهم الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين سمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو حتى تریخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعين أيهم اقرب :-

وتم ندب شرف عبد الحميد على : مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس القطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات، كما تم ندب سلوى محمد محمد : مدير عام الإدارة العامة لتحليل وتخطيط وبحوث الأداء بالإدارة المركزية لتخطيط وإدارة الأداء بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.

وشمل القرار ندب مرفت محمد ابراهیم مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد الأخرى بالإدارة المركزية لتخطيط الموارد بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات، بالإضافة الى ندب السيد حسين خليل :مدير عام الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

ونص القرار على ندب محمد فوزى محمد مدير عام الإدارة العامة للمكافحة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، بالاضافة الى محمد إبراهيم حسن: مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

ونص القرار على ندب عادل محمد على مدير عام الإدارة العامة لشمال سيناء بالإدارة المركزية لجمرك سيناء بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

خالد القياس إبراهيم : مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالقطاعات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات.

محمود محمد عبدالواحد :مدير عام الادارة العامة للخدمات الاستثمار بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإدارةالمركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، فيما شمل القرار كل من التالي أسماؤهم بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية ( أ ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظباسى مدير عام بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهم أقرب حيث شمل كل من لبنى محمد أحمد مدير عام الإدارة العامة للتحكيم المنطقةالشرقية بالإدارة المركزية للتحكيم بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

وتضمن القرار كل من السيد محمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للمناطق اللوجستية بالإدارة المركزية لجمرك اسكندرية بالإدارةالمركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

ممدوح عبد الغنى فرج : مدير عام الإدارة العامة للمناطق اللوجستية بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

نادية عطية أحمد : مدير عام الإدارة العامة لحفظ المستندات بالإدارة المركزية للخدمات الإدارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.

أسامة سمير فهيم مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظلم والإجراءات الجمركية

أكرم عبد العظيم أبو السعود :مدير عام الإدارة العامة لشرق بورسعيد بالإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية

السيد فكرى مطاوع : مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

السيد مصطفى السيد:مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمرك اسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

شريف صالح محمد: مدير عام الإدارة العامة للترانزيت بالإدارةالمركزية لجمارك بورسعيد بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية

كمال جابرمحمد : مدير عام الإدارة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالإدارة المركزية الجمارك القاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

شاهيناز قطب محمـد : مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المواردالبشرية بالإدارة المركزية لتخطيط الموارد بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.

رضوى محمد عادل : مدير عام الإدارة العامة للبنية التحتية بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا.

دليا نعيم على : مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا .