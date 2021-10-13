وزير المالية يصدر حركة ترقيات بالوظائف القيادية بمصلحة الجمارك (مستند)

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم ۵۱٣ لسنة ٢٠٢١، والذي يتم بموجبه حركة ترقيات بعددا من الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك.

وتنص المادة الأولى على ندب عدد من شاغلي وظائف لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين أسمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمصلحة، وذلك لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

وشملت الوظائف ندب مريم رشدي توفيق مينـا مديراً عاماً للإدارة العامة للمتابعة بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة، وعاصم صلاح فتح الله الكاشف مديرا عاما للادارة العامة للإستيراد والاجراءات الجمركية بالإدارة المركزية للسياسات والاجـراءات بقطـاع الـنظم والاجراءات الجمركية.

كما شمل القرار ندب هشام محمد عباس أحمـد مديرا عاما للإدارة العامة للدخان بالإدارة المركزية لجمـرك الاسكندرية بالادارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

وتنص المادة الثانية على ندب كل من عددا من الوظائف بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمصلحة، وذلك لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب، ويشمل القرار ندب هشام عبدالفتـاح سـالـم مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الماليـة والادارية بقطاع شئون المصلحة.

و لميس عبـدالودود سالـم، مديرا عاما للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري.

كما شمل القرار ندب جمال غانم حمام علم الدين مديرا عاما للإدارة العامـة لمكتـب رئيس المنطقة الوسطى والجنوبية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.