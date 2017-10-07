وزير المالية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للنقد بواشنطن

مها أبوودنيغادر عمرو الجارحى وزير المالية، إلى واشنطن -الأسبوع الجارى- لحضور الاجتماعات التحضيرية لصندوق النقد الدولى، قبيل زيارة بعثة الصندوق الثانية لمصر فى غضون الأيام القليلة المقبلة.ومن المتوقع أن يعرض الوزير خلال زيارته الحالية، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وكذلك المؤشرات المال

مها أبوودن

يغادر عمرو الجارحى وزير المالية، إلى واشنطن -الأسبوع الجارى- لحضور الاجتماعات التحضيرية لصندوق النقد الدولى، قبيل زيارة بعثة الصندوق الثانية لمصر فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعرض الوزير خلال زيارته الحالية، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وكذلك المؤشرات المالية المرتبطة بكل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به والتى نفذتها الحكومة حتى اللحظة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولى كان قد أصدر -الأسبوع الماضى- عددا من التوصيات يرتبط بعضها ببرنامج دعم الطاقة، وأكد أن برنامج تخفيض الدعم عن الطاقة يسير بخطى جيدة لكنها متباطئة بعض الشئ.

فى الوقت نفسه ستزور بعثة من صندوق النقد الدولى، مصر، نهاية الشهر الجارى من أجل اجراء المراجعة الثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهى المراجعة التى تسبق تحويل الدفعة الثالثة من قرض الصندوق، بعد أن تسلمت الحكومة دفعتين بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.

ورغم توصيات الصندوق حول دعم الطاقة، إلا أن الجارحى نفى بشكل قاطع نية الحكومة لتحريك دعم الطاقة على الأقل، خلال العام المالى الجارى 2017/2018.

