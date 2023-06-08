وزير المالية يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) وكبار مسؤوليها

استقبل وزير المالية الدكتور محمد معيط وفدًا رفيع المستوى من شركة اليابان الدولية للتبغ برئاسة شيمايوشي كوجي نائب الرئيس التنفيذي للشركة برفقة السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة.

وشارك فى اللقاء من وزارة المالية المصرية أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ومن جانب شركة اليابان الدولية للتبغ كل من السادة أكيل بهاردوج المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وأنتوني سميث المدير العام لشركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) في مصر، وكينسوكي واتانابي مدير شؤون العلاقات اليابانية، وماريانا مجدي رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية، والسكرتيران الأول والثاني بسفارة اليابان.





تشجيع استثمارات القطاع الخاص

وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير استثمارات الشركة فى السوق المصرى، وذلك فى إطار ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين الجادين والاستماع لمقترحاتهم وأرائهم. وهو ما يندرج ضمن جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، فى إطار مناخ تنافسى ومشجع لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمشتركة.

ومن جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للشركة شيمايوشي كوجي عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) في مصر، مؤكدًا أن الشركة لديها استراتيجية تستهدف تعزيز تواجدها وتنمية أعمالها بالسوق المصري، الذي يعد من الأسواق الواعدة ليس فقط فى نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بل وعلى المستوى العالمى أيضًا.

وأوضح أن هذا التوجه يبرهن على ثقة الشركة في المناخ الاستثماري الذي تحرص الحكومة المصرية على تهيئته للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الشركة فى إطار اهتمامها بضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق المزيد من النجاحات فى الأسواق المصرية، حريصة فى ذات الوقت على تقديم أعلى مستويات الجودة من منتجاتها للمستهلك المصرى.



استثمارات شركة اليابان الدولية للتبع في مصر

وخلال اللقاء استعرض وفد الشركة الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة على مستوى أعمال الشركة فى السوق المصرى، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية وبارزة فيما يتعلق بمجالي التجارة والاستثمار، ومن ضمنها تصدير منتجات بقيمة مليار دولار أمريكي خلال العقد الأخير، وضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، هذا بجانب توظيف أكثر من ألف شخص بالشركة سواء من خلال العمالة المباشرة أو الغير مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بتوفير فرص العمل على المستوى الوطني فضلاً عن سعيها للارتقاء بطاقاتها الانتاجية البشرية من كافة الجوانب.

يُذكر أن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) تعد من الشركات الرائدة عالميًا في قطاع تصنيع منتجات التبغ، وتمتلك الحكومة اليابانية ٣٣% من أسهمها مما يجعلها أكبر مساهم فيها.

تأسست الشركة عام 1985، ولديها تواجد في أكثر من 130 دولة من خلال أكثر من 400 مكتب، يعمل بهم حوالي 55.000 موظف، بالإضافة إلى 39 مصنعًا و8 مراكز للبحث والتطوير.

وبدأت الشركة استثماراتها فى السوق المصري منذ عام 2013 والذي أصبح ضمن أولويات أعمالها. ومن أبرز المنتجات الشهيرة للشركة سجائر وينستون، وكاميل، وجولد كوست، ومعسل النخلة.

ومن ضمن ثمار نشاط الشركة فى مصر مساهمتها بسداد ما يقرب من 8.2 مليار جنيه كضرائب خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 ديسمبر 2022، وابرام اتفاقية تصنيع بين شركة اليابان الدولية للتبغ والشركة الشرقية للدخان منذ عام 2014.