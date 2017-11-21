وزير المالية يحسم جدل ضريبة السجائر ببيان صحفى

مها أبوودن قالت وزارة المالية، فى بيان صحفى عاجل، إن البرلمان وافق اليوم على مقترح الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاصلاحية التى صاحبت عرض قانون موازنة 2017/2018. وأشار وزير المالية عمرو الجارحى&nbs

مها أبوودن

قالت وزارة المالية، فى بيان صحفى عاجل، إن البرلمان وافق اليوم على مقترح الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاصلاحية التى صاحبت عرض قانون موازنة 2017/2018.

وأشار وزير المالية عمرو الجارحى إلى أن تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50% من قيمة بيع السجائر فى حين تمت زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشا للشريحة الأولى لتصل قيمة الضريبة الى 3.5 جنيه للعلبة بدلا من 2.75 قرش للعلية، كما تمت زيادة الضريبة القطعية بـ125 قرشًا للشريحة الثانية لتصل الى 5.5 جنيه للعلبة، وبـ125 قرش للشريحة الثالثة لتصل إلى 6.5 جنيه للعلبة.

وقد أكد وزير المالية أن ذلك الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية والتى تؤكد على فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي على نسب استهلاك منتجات التبغ.

ومن المتوقع إن يصل الأثر المالى السنوى لهذا الإجراء الإصلاحي لنحو 8 مليارات جنيه، وستقوم وزارة المالية بتوجيه جزء من الحصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وكذلك برامج الصحة والتعليمة والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة الى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحى المزمع صدوره قريباً.