وزير المالية يجري حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

أجرى وزير المالية الدكتور محمد معيط حركة ترقيات بمصلحة الجمارك المصرية، وذلك عبر القرار الوزاري رقم 286 لسنة 2022، والذي نصت المادة الأولى منه على ندب إبراهيم عبدالعزيز عامر متولى مديراً عاماً للإدارة العامة للمنافذ بالإدارة المركزية لجمـرك السـويس بـالإدارة المركزية للمنطقـة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تقرر ندب أمل عبد الفتاح الجابرى مديراً عامـاً لـلإدارة العامـة لمبادرات التطوير والإصلاح الجمركـي بـالإدارة المركزية للتطـوير والإصلاح الجمركي بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.

ونص القرار على أن يتم ندبهما لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية، بالمستوى الوظيفي مدير عام، بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

كما تنص الـمـادة الثانية من القرار على ندب أيمـن محمـود محروس مبـارك : مديراً عاماً للإدارة العامة لمكتب رئيس القطاع بقطاع شئون المصلحة، و علـى جـلال يوسف غانم مديراً عاماً للإدارة العامة لشئون مكتب الوزير، بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة، و عثمـان مـحـمـد الأميــر عثمان مديراً عامـاً لـلإدارة العامـة للاتصـالات الداخليـة بالإدارة المركزية للعلاقات العامـة والإتصـالات بقطاع شئون المصلحة، ومصطفى محمد عبدالفضيل أحمد: مديراً عاماً للإدارة العامة للعلاقات العامة بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة.

ونص القرار على أن يتم اعتبار أسماء من جاء ترقيتهم في المادة الثانية بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة بدرجة مدير عام بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

وخلال فبراير الماضي كانت قد قررت مصلحة الجمارك عبر الإدارة المركزية للموارد البشرية بموجب القرار رقم 150 لسنة 2022 تجديد ندب بعض المنتدبين لمدة عام رابع وبنفس المجموعة الوظيفية، والتي تتخطي 400 وظيفة من جهات إدارية مختلفة.

وقالت مصادر جمركية أن هذا الاتجاه يأتي استجابة لمطالب السوق الملاحي والتجاري بزيادة العاملين بالمنافذ الجمركية، وتجديد أعمال الندب من الجهات المختلفة، بالاضافة إلى تعيينات جديدة تسعى لها المصلحة لسد أي عجز وظيفي بالمنافذ المختلفة، خاصة أن من أهم أسباب إنخفاض زمن الافراج الجمركي هو زيادة الوظائف المطلوبة بالمصلحة.