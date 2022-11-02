وزير المالية يجري بعض الترقيات بمصلحة الجمارك بالوظائف القيادية (مستند)

قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بعض الترقيات بالوظائف القيادية بمصلحة الجمارك، وذلك بناءا على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، وفقا لقرار وزير المالية رقم 553 لسنة 2022 .

ونص القرار على ان يندب كل من الذين شملهم القرار الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين الاسم بالمستوى الوظيفي مدير عام بذات المصلحة وذلك لمدة عام ، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب.

وشملت الترقيات تعيين منى محمد مدير عام الادارة العامة لبحوث المستويات الدولية بالادارة المركزية للتطوير والاصلاح الجمركي بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمابدرات.

وكذا تم تعيين اسماعيل محمد مديرا عاما للادارة العامة لتحليل النشاط، بالادارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجاري، وأحمد محمد طه مديرا عاما للادارة العامة للقضايا الادارية ومجلس الدولة بالادارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة، كما تم تعيين ابتسام أحمد مدير عاما للادارة العامة للعلاقات الجمركية الدولية الثانية والمتعددة بالادارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والاجراءات الجمركية.

وكذا تم تعييا جالال عبدالله مديرا عاما للادارة العامة للمتابعة والتقييم بالادارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية، وأحمد سعد أحمد مديرا عاما للادارة العامة لشئون الركاب مبنى 2 بالادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بالادارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

وكذا تم تعيين سعد اسماعيل مديرا عاما للادارة العامة للشئون الادارية بالادارة المركزية لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية، وعادل أحمد محمد مديرا عاما للادارة العامة للحركة بالادارة المركزية لجمرك اسكندرية بالادارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين مصطفى نور الدين مديرا عاما للادارة العامة للموارد البشرية بالادارة المركزية للدعم الاداري بالادارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمود عامر مدير عاما للادارة العامة لخدمة المتعاملين بالادارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بقطاع الالتزام التجاري.

كما تم تعيين هاني محمد السيد مديرا عاما للادارة العامة لمكتب رئيس القطاع بقطاع النظم والاجراءات الجمركية، وأمال اسماعيل مديرا عاما للادارة العامة للتمثيل الجمركي بالادارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والاجراءات الجمركية.

كما تم تعيين مصطفى العربي سلامة مديرا عاما للادارة العامة للموانئ الجوبة بالادارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير المالية بندب عددا من الموظفين بالمستوى الوظيفي الاول التخصصية ( أ ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل الوظيفية القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بذات المصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب.

وشمل القرار ممدوح فورق مديرا عاما للادارة العامة للحريات والضبط بالادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري، وفرج محمد علي مدير عام للادارة العامة للمسار الوظيفي بالادارة المركزية للموارد البشرية بقطاع المواد البشرية وبناء القدرات.

كما تم تعيين هشام عزت توفيق مديرا عاما للادارة العامة للنظم الخاصة بالادارة المركزية لدعم العمليات بالادراة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع المليات الجمركية، كما تم تعيين محمد عبدالآخر مديرا عاما للادارة العامة للأسواق الجحرة بالادارة المركزية للركاب والاسواق الحرة بالادارة المركزية للمنطقة الشمالية والعربية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين محمد عبدالفتاح مديرا عام للادارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالادارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الامن والخدمات المالية، وصالح عبدالقادر، مديرا عاما للادارة العامة للعمليات بالادارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية.