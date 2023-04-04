وزير المالية يجدد انتداب أحمد القرنشاوي رئيسا للإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 178 لسنة 2023، بتجديد انتداب أحمد عبدالغني القرنشاوي لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية لجمرك الإسكندرية.

ونص القرار على أن تكون تلك الوظيفة ضمن المستوى الوظيفي القيادية بالادارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك، وذلك بداية من يناير الماضي ولمدة عام أو لحين شغلها بطريق التعيين أيهما أقرب.

ويأتي القرار بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، والذي يقوم بتقديم الترشيحات بشغل الوظائف القيادية، كما يأتي في ضؤ القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف القيادية أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.

كانت قد أعلنت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، خلال مارس الماضي الإفراج عن مشمول 14 ألفًا و 848 شهادة جمركية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: الخيوط، المنسوجات، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الاستقبال، البلاستيك، المنتجات البترولية، السيارات، قطع الغيار وغيرها، وذلك خلال فبراير الماضي.

وذكرت الادارة في تقرير صادر عنها أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي بلغت مليارًا و588 مليونًا و 577 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و 682 مليونًا و353 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و72 مليونًا و 916 ألف جنيه.

وأوضح التقرير: أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال فبراير الماضي بتصدير مشمول 8777 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 32 مليارًا و91 مليونًا و26 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو مليون و507 آلاف جنيه.