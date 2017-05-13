وزير المالية : يجب التعامل مع ملف دعم المحروقات

قال وزير المالية عمرو الجارحى: إن التعامل مع ملف دعم المحروقات واحد من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتم وضع خطة لخفضه منذ 2014.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج “هنا العاصمة”، أنه حتى الآن لم يتم حسم موعد زيادة أسعار الوقود، ولكن علينا المضي فى خطط الإصلاح، ومواجهة الكثير من القضايا.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح فى غضون أسبوعين شريحة جديدة من السندات الدولارية فى الأسواق الدولية.

