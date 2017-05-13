اقتصاد وأسواق

وزير المالية : يجب التعامل مع ملف دعم المحروقات

المال- خاصقال وزير المالية عمرو الجارحى: إن التعامل مع ملف دعم المحروقات واحد من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتم وضع خطة لخفضه منذ 2014.وأضاف فى تصريحات لبرنامج "هنا العاصمة"، أنه حتى الآن لم يتم حسم موعد زيادة أسعار الوقود، ولكن علينا المضي فى خطط الإصلاح، ومواجهة الكثير من القضايا.وأشار إ
9:55 م, السبت, 13 مايو 17 9:55 م, السبت, 13 مايو 17

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المال- خاص

قال وزير المالية عمرو الجارحى: إن التعامل مع ملف دعم المحروقات واحد من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتم وضع خطة لخفضه منذ 2014.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج “هنا العاصمة”، أنه حتى الآن لم يتم حسم موعد زيادة أسعار الوقود، ولكن علينا المضي فى خطط الإصلاح، ومواجهة الكثير من القضايا.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح فى غضون أسبوعين شريحة جديدة من السندات الدولارية فى الأسواق الدولية.

ونفى الجارحي ما تردد عن دراسة طبع أوراق نقد بتصميمات جديدة.

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