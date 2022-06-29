وزير المالية يتوقع طرح سندات «الباندا الصينية» قبل نهاية العام الجارى

توقع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، طرح سندات الباندا الصينية قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الوزارة تسير فى الإجراءات الخاصة بها حاليًا.

وكان وزير المالية قد صرح فى مايو الماضى بأن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان (والتى تعرف باسم سندات الباندا) فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بعد طرحها فى مارس الماضى أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.

فى سياق آخر، قال معيط، فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس الأول الاثنين، إن دول الخليج دعمت مصر منذ بداية الأزمة الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن السعودية أودعت 5 مليارات دولار فى البنك المركزى المصري، وهناك مناقشات جارية بشأن 5 مليارات إضافية كحصص فى شركات.

وأضاف أن دولة الإمارات أودعت 3 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصري، كما نفذت استثمارات بقيمة 2.1 مليار عبر الاستحواذ على حصص فى شركات حكومية من قبل صندوق أبو ظبى السيادى مارس الماضي، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات إضافية بشأن اتفاق آخر يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار- دون أن يوضح أى تفاصيل أخرى بشأنه.

جدير بالذكر أن شركة «ADQ» القابضة أحد الفنادق السيادية لإمارة أبوظبى، كانت قد نفذت صفقات استحواذ على 5 شركات مصرية مقيدة بالبورصة، بقيمة تقترب من 2 مليار دولار، فى أبريل الماضى.

وتابع معيط أن دولة قطر تناقشت مع الحكومة لضخّ استثمارات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المحلية، مضيفًا أن هذه الاستثمارات تتمثل فى حصص بشركات وبالقطاع العقارى.