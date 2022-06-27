وزير المالية يتوقع بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.2%؜ العام المالي الحالى

توقع وزير المالية، محمد معيط، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي ٦.٢٪؜ بنهاية العام المالي الحالى لكنها تتراجع إلى ٥.٥٪؜ العام المالي المقبل.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، أن الفترة الحالية ستختبر قدرة اقتصادات الدول على الصمود والمرونة في ضوء حالة عدم اليقين والأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية والتوترات الجيوسياسة التي تجعل تدفقات الاستثمارات بالدول متقلبة.

وأشار إلى أنه في ضوء هذه الأزمات باتت البنوك المركزية العالمية تلجأ لسياسات نقدية لمواجهة وكبح جماح التضخم.

وأكد أن الاقتصاد المصري تعامل بصورة جيدة نسبيا مع هذه الصدمات الخارجية.