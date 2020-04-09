وزير المالية يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5% بسبب «كورونا»

معيط قال إن خفض مصر لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها نحو عشرة مليارات جنيه

خفض وزير المالية محمد معيط توقعات النمو الاقتصادي المصري في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5 بالمئة و5.1 بالمئة بدلا من 5.7 بالمئة كانت متوقعة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحات لتلفزيون العربية إن معدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ في 2018-2019 نحو 5.6 بالمئة.

ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا لكن تداعيات كورونا ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد.

وأضاف معيط أن خفض مصر لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها نحو عشرة مليارات جنيه.