وزير المالية يتفقد مركز خدمات المستثمرين

أصدر 4452 بطاقة ضريبية منذ زيارة رئيس الجمهورية للمركز د. سحر نصر: المركز يضم ممثلين عن 66 جهة منها 4 جهات تابعة لوزارة المالية المال – خاص: تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،…



أصدر 4452 بطاقة ضريبية منذ زيارة رئيس الجمهورية للمركز

د. سحر نصر: المركز يضم ممثلين عن 66 جهة منها 4 جهات تابعة لوزارة المالية

المال – خاص:



تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد ناصف، مساعد وزير المالية لشؤون التكنولوجيا، وقيادات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أشاد وزير المالية، بالخدمات التي يقدمها المركز، وإجراءات التأسيس والمسكن، والتي تساهم في التسهيل علي المستثمرين.

وقام باستطلاع أراء ممثلي وزارة المالية بمركز خدمات المستثمرين عن سير عمل، وطالبهم بالعمل علي إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فورا، دون انتظار أى إجراءات بيروقراطية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الوزارتين عقب تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادات وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية.

وقدمت الوزيرة، شكرها لوزير المالية، علي التعاون من ممثلى وزارته في تسهيل جميع الإجراءات علي المستثمرين، وإنجازها في وقت سريع، معربة عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين الوزارتين، مشيرة إلي أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، منها 4 جهات تابعة لوزارة المالية، هم مصالح الجمارك وضرائب الشركات والضرائب على القيمة المضافة والضرائب على الاستثمار، ويقومون بإصدار الموافقات والبطاقات الضريبية الممغنطة، والرد على استفسارات المستثمرين.

وخلال الزيارة أوضح ممثلى مصلحتي ضرائب الشركات والضرائب على الاستثمار، أنهم قاموا بإصدار 4452 بطاقة ضريبية لتأسيس شركات جديدة، وفقًا لقانوني الاستثمار والشركات، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي مركز خدمات المستثمرين في 22 فبراير الماضي.

ويستغرق إصدار البطاقة الضريبية الممغنطة بمركز خدمات المستثمرين دقيقة واحدة، بالاستفادة من الربط الإلكتروني بشبكة المصالح الضريبية على مستوى الجمهورية.

