وزير المالية ورئيس البورصة يفتتحان مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع

بحضور600 من قيادات مجتمع الأعمال ..علي مدار يومين يفتتح كلا من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أعمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017 The 4th CEO Thoughts الذي تنظمه شركة الم

بحضور600 من قيادات مجتمع الأعمال ..علي مدار يومين



يفتتح كلا من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أعمال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017 The 4th CEO Thoughts الذي تنظمه شركة المال جي تي إم غدا الآحد لمدة يومين، وسط مشاركة كثيفة من رجال أعمال ومال ومصرفيين واقتصاديين ومسئولين حكوميين,ينتظر أن تتجاوز600 مشارك.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لاستطلاع توقعاتهم فيما يتعلق بأداء الاقتصاد والقطاعات العاملين بها واستراتيجية شركاتهم في العام الجديد .

وتتناول جلسات المؤتمر عدة قطاعات رئيسية أهمها القطاع المالي غير المصرفي ، البنوك، الصناعة و العقارات، وريادة الأعمال بواقع 3 جلسات فى كل من يومى المؤتمر، إضافة لعدد من الكلمات الافتتاحية.

كما سيتم عرض موجز لنتائج تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين الذي ساهم في اعداده أكثر من 50 صحفيا من جريدة المال,قاموا باستبيان أراء قيادات 240 شركة,تنتمي لقطاعات الاقتصاد المختلفة,وفقا لمساهماتها في الناتج المحلي الاجمالي.

ويشارك في اليوم الأول الذي يفتتح أعماله وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ,كل من أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ان آى كابيتال وعادل موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين وخالد راشد رئيس مجلس إدارة شركة صميم المالية وخالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين و هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة و أشرف صبري رئيس شركة فوري وأكرم تيناوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس ومحمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عوده – مصر وأشرف القاضي العضو المنتدب للمصرف المتحد .

كما يشارك كلا من أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة صميم المالية و أحمد الجندي الشريك المؤسس لشركة تنمية كابيتال فينشر “TCV” وأحمد طاهر رئيس شركة نوك مارت والسيد السماك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جرين فالي الغذائية فضلاً عن شريف عبد العال رئيس شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ومحمد حسن القلا العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية .

و يشارك في اليوم الثاني للمؤتمر,الذي يساهم في افتتاح أعماله رئيس البورصة المصرية محمد فريد,كل من خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية وأحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر ومها عبد الرازق مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى– تعمير للتمويل العقاري وهشام شكري رئيس مجموعة رؤية وماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك وأمجد حسنين الرئيس التنفيذي للمشروعات لشركة كابيتال جروب وعلي الشرباني الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للتطوير العقاري .

كما يشارك عمرو حسب الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية وهاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة ” منترا ” وحسام فريد حسنين رئيس شركة الوايلر فريد للطلمبات والصناعات الهندسية وسامح عطيه العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية وصلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون.

وتختتم جلسات المؤتمر, بمشاركة هاني عماد الدين رئيس قطاع الائتمان وبجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأمين خير الدين رئيس مجلس إدارة صندوق تكنولوجيا المعلومات المصري إلى جانب طارق الناظر الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ TBS للمخبوزات وعبد الرحمن جلال رئيس شركة أوفر ماركت وعمرو أبو عيش الرئيس التنفيذي لشركة تنمية التمويل متناهي الصغر ومصطفي قنديل الشريك المؤسس لشركة سويفل لتطبيقات النقل الذكي .