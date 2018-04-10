وزير المالية : نستهدف 5.8% نموا من خلال توفير فرص عمل

الجارحى : الطرح المتتالى للسندات جاء لتمويل مصادر الدخل وعجز الميزانيةأحمد صبرىقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الإقبال على طرح السندات التى تطرحها الوزارة عكَس الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الطرح المتتالي جاء لتمويل مصادر الدخل وعجز الميزانية وفوائد الدين.

الجارحى : الطرح المتتالى للسندات جاء لتمويل مصادر الدخل وعجز الميزانية





أحمد صبرى

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الإقبال على طرح السندات التى تطرحها الوزارة عكَس الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الطرح المتتالي جاء لتمويل مصادر الدخل وعجز الميزانية وفوائد الدين.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “هنا العاصمة” على قناة cbc، أن عجز الموازنة فى العام المالى المقبل سيكون 9.7% ويستهدف خفضها إلى 8.4% للعام الذى يليه، موضحًا أن الوزارة تستهدف نموًّا يصل إلى 5.8%، وذلك من خلال توفير فرص عمل أكثر من خلال خفض نسبة البطالة وتحسين الاقتصاد.