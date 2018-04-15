وزير المالية: نستهدف خفض نسبة الدين العام خلال 4 سنوات المقبلة

ياسمين فواز:قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة، خفض نسبة الدين العام، وتوفير فائض أولى من الناتج المحلى، وذلك بالتوازى مع التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، واستهداف معدلات النمو والتشغيل.وأكد "الجارحى"، خلال إلقائه البيان المالى بشأن الموازنة ا

ياسمين فواز:

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة، خفض نسبة الدين العام، وتوفير فائض أولى من الناتج المحلى، وذلك بالتوازى مع التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، واستهداف معدلات النمو والتشغيل.

وأكد “الجارحى”، خلال إلقائه البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد على انخفاض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل، بفضل المشروعات القومية العملاقة التى تساهم فى إيجاد فرص عمل اضافية حتى وان كانت مؤقتة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع نسبة الإيرادات، مما يؤدى إلى خفض معدلات الدين العام.

وتابع: هناك انخفاض فى عجز الميزان المالى، وارتفاع فى احتياطى البنك المركزى ومؤشر البورصة، لافتا إلى أن تلك المؤشرات الهامة تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى مواجهة التحديات الراهنة.

من ناحيتها ،أكدت أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الإقتصاد المصرى بدأ فى التعافى، نتيجة برنامج الإصلاح الذى اتبعته الحكومة المصرية، بعيدا عن سياسة المسكنات التى كانت تتبع فى الماضي.

ونوهت هالة السعيد، في كلمتها التي ألقتها أمام البرلمان،لاستعراض خطة التنمية بموازنة 2019، إلى أن الإجراءات الوطنية التى تم إتباعها في برنامج الإصلاح الإقتصادى بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع بتعافى الإقتصاد،مضيفة:”أننا نسير على الطريق الصحيح، ووضعنا أقدامنا فى طريق جنى الثمار”.