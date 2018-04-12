وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% عام 2022

كتبت مها أبوودن قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تستهدف رفع إيراداتها بصورة كبيرة من خلال التحول للمجتمع الرقمي وتقليل التعامل النقدي، مجددا توقعاته بوصول العجز في الموازنة للعام المالي الحالي إلى 9.8% مقابل مستهدف 9%. وأكد الجارحي خلال…

كتبت مها أبوودن

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تستهدف رفع إيراداتها بصورة كبيرة من خلال التحول للمجتمع الرقمي وتقليل التعامل النقدي، مجددا توقعاته بوصول العجز في الموازنة للعام المالي الحالي إلى 9.8% مقابل مستهدف 9%.

وأكد الجارحي خلال مؤتمر انطلاق الشبكة الإلكترونية للحكومة المصرية أنه من المستهدف النزول بعجز الموازنة إلى 4%عام 2022 مشددا على أن الحكومة لديها إصرار على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكشف الوزير عن تجاوزات ضخمة في الإنفاق الحكومي والمصروفات وإلغاء 61 ألف حساب حكومي خارج البنك المركزي المصري، مؤكدا أن هناك مشروع لميكنة الضرائب والجمارك المصرية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب والحصر الضريبي وتحويل المجتمع المصري لمؤتمر رقمي بالكامل.