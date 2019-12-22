وزير المالية : نستهدف التعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع ميكنة الفواتير

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن الوزارة تستهدف التحول من التعاملات الورقية إلي التعامل إلكترونيا و علي رأس ذلك الفواتير الإلكترونية ، مشيرا إلي أنه من المقرر التعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع ميكنة الفواتير .

و أضاف الوزير محمد معيط ، خلال كلمته في مؤتمر الإهرام الاقتصادي الرابع ، أن المشروع يتضمن محورين الأول business to businesse ، أما الثاني business to customer.

و أوضح وزير المالية أن توحيد القوانين الضريبية يساعد علي تحقيق ذلك ، مؤكدا أنه جار الانتهاء من قانون الدخل و إجراء تعديلات علي قانون القيمة المضافة ، لافتا إلى أن القوانين الثلاثة ستصبح واحدا في 2020.

و كان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى ، قد صرح بأن البنك المركزي قرر اليوم الأحد رفع الحد الأقصى للقسط من إجمالى دخل للعميل إلى 50 % بدلا من 35 %.

و يشمل القرار القروض الاستهلاكية بما فيها الشخصية و قروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي و البطاقات.

و أضاف أبو الفتوح فى تصريحات لـ” المال ” على هامش المؤتمر الاقتصادى للأهرام أن مصرفه تلقى خطابا خاصا بالقرار الجديد.

وذكرت مصادر أن البنك المركزي قرر الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

يأتى تعديل النسب في ضوء تحسن الطلب على السلع والخدمات.