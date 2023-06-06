وزير المالية: نستعد للحصول على تمويلات ميسرة من بنك التنمية الجديد

كشف دكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد للحصول على تمويلات ميسرة من بنك التنمية الجديد التابع لدول «البريكس» والذى أنهى اجتماعاته السنوية فى الصين مؤخرا.

وأشار «معيط» الذى يتولى منصب محافظ مصر لدى البنك – فى تصريحات لـ«المال»- إلى أنه لم يتم بعد تحديد قيمة التمويلات، أو توقيت الحصول عليها، و التى ستعد الأولى بعد الانضمام رسميا للمصرف فى فبراير الماضى.

ويتوافق الحصول على التمويلات المتوقعة مع مستهدفات مصر بتعميق سبل التعاون المشترك مع بنك التنمية الجديد، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة فى تنفيذ مشروعات بتمويلات ميسرة، وتوسيع نطاق التعاون الإنمائى الدولى فى مختلف المجالات خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر.

وتستهدف مصر تنويع مصادر التمويل، بما يخفض تكلفة توفير الاحتياجات للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة.

وأنهى بنك التنمية الجديد اجتماعاته فى الصين مؤخرا، وأظهرت مصر البالغ حصتها %2.27 فى رأس ماله حضورا قويا من وزيرى المالية والتعاون الدولى.

ويعد البنك شريكا تنمويا جديدا لمصر، التى تتطلع لأن يكون داعما لها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات التنموية الكبرى، وتطمح عبر عضويتها فى تأسيس شراكات فعالة مع الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وفقا لتأكيدات وزير المالية.

ومجموعة بريكس تضم اقتصاديات 5 دول هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تأسست عام 2006، بهدف خلق تكتل اقتصادى وسياسى قوى.

وأصبحت مصر عضوا رسميا بالبنك منذ 20 فبراير الماضى وفقا للموقع الإلكترونى، وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول «البريكس» على أساس اتفاقية حكومية دولية عام 2015.

ويبلغ رأس مال بنك التنمية الجديد المصرح به 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وبدأ فى توسيع عضويته عام 2021 بقبول بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواى ومصر، وتصبح العضوية فيه سارية فور استكمال الدولة المقبولة لعملياتها المحلية وإيداع أداة الانضمام.

ويستهدف البنك تمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، فى دول «البريكس» والبلدان النامية، ووافق منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعا بإجمالى 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدنى.