وزير المالية: نجهز لطرح سندات الباندا الصينية واستكشاف فرص لإصدار أخرى جديدة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل حاليا على البحث عن فرص تمويل بديل منها إصدار سندات الباندا الصينية التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، إضافة إلى العمل علي استكشاف فرص جديدة لإصدار السندات.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، عن اعتزام الحكومة طرح سندات تنموية مستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي وعلي راسها مبادرة حياة كريمة.

وكشف عن استعداد الوزارة لطرح صكوك سيادية خلال الربع الثاني من العام المالي القادم، لافتا الي اننا حصلنا علي قرض أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل المشروعات الخضراء التي تعمل عليها الدولة.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في مارس الماضي، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.