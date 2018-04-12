وزير المالية : نجاح تجربة الصندوق السيادي مرهون بتوفير الاستثمارات

مها أبو ودنقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن نجاح الصندوق السيادي الذي أعلنت الحكومة تدشينه، مرهون بتوفير الاستثمارات.وأكد، خلال مؤتمر صحفي على هامش إطلاق الشبكة المالية الحكومية، أن أي إصلاح اقتصادي يتضمن تحريكًا في الأسعار، أو تخفيضًا في الدعم، سيسمح للحكومة بضخ المزيد من بر

مها أبو ودن





قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن نجاح الصندوق السيادي الذي أعلنت الحكومة تدشينه، مرهون بتوفير الاستثمارات.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي على هامش إطلاق الشبكة المالية الحكومية، أن أي إصلاح اقتصادي يتضمن تحريكًا في الأسعار، أو تخفيضًا في الدعم، سيسمح للحكومة بضخ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية المثلى لن يتأتى إلا بخلق فرص عمل جديدة؛ لأن إمكانيات الحكومة مهما كبرت تظل محدودة.

وأشار إلى أن قطاع البترول والغاز عليه أعباء ضخمة فى الاقتراض لتمويل مشروعاته، الأمر الذى يجعل من الصعب الاستمرار على سياسة الدعم الحالية، رافضًا الإفصاح عن خطط الترشيد والتسعير الجديد

وقال: تخضع لمراجعة ومناقشات مع الحكومة.

وأعلن الوزير طرح ما بين 4 و6 شركات فى البورصة خلال 2018.

وأعلن الوزير عن خطط برامج حماية اجتماعية خلال الموازنة الجديدة تتم بشكل كفء، بالإضافة إلى استهداف خفض معدل البطالة لأقل من 11% ورفع معدل النمو وزيادة الإيرادات الضريبية.

وقال نستهدف رفع النمو إلى 6- 7% خلال 4 سنوات مع زيادة مساهمة الضرائب إلى 18% من الناتج.