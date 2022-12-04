وزير المالية: نتوقع زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه من المتوقع زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Though والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم، أن الحكومة تبحث مع مجتمع الأعمال للوصول إلى آليات لاستمرار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 8% التي أوقفها البنك المركزي.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، والذى سيكون بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.